Минфин предложил правительству перераспределить расходы бюджета на 2022 год

Министерство финансов России предлагает перераспределить на 2022 год расходы федерального бюджета на сумму в 485,9 млрд рублей для минимизации ущерба от антироссийских санкций, сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минфина. В связи с этим, министерство вместе с другими профильными ведомствами создало и направило в правительство РФ план по оптимизации и перераспределению бюджета на 2022 год.

Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объёме 485,9 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Согласно информации сообщения, расходы, связанные с оплатой труда и начислениям на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется.

18 марта стало известно, что Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам в «полном объёме». В министерстве уточнили, что платёж был произведён в долларах, и, что сумма в размере $117,2 млн была получена лондонским филиалом Citibank.