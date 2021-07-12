Минфин предложил передать в регионы доходы от алкогольных акцизов

Министерство финансов предложило с 2022 года передать в бюджеты регионов дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь.

Это связано с тем, что с 2022 года предложено передавать доходы от акцизов на средние дистилляты целиком в федеральный бюджет. Сейчас половина поступает в него, а половина — в бюджеты субъектов.

При этом предлагается компенсировать уменьшение доходов бюджетов субъектов РФ по сравнению с 2019 годом, когда в бюджеты субъектов РФ поступали положительные суммы акцизов на средние дистилляты за счёт передачи в бюджеты субъектов РФ (и распределения между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ, — сообщается в пояснительной записке к документу.

Это необходимо для того, чтобы снизить риски для бюджетов субъектов РФ, так как суммы акцизов на средние дистилляты сильно зависят от внешних факторов. Акцизы же на крепкий алкоголь — стабильный источник дохода.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей попросил правительство и Министерство на три года заморозить акцизы на алкогольную продукцию.