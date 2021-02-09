Минфин предложил обнулить пошлины на импорт драгоценных камней в ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/6cbb30f8-6acf-11eb-8857-96000091f725_660.jpg Фото: Chen Wenxian/Xinhua/Global Look Press

Минфин РФ предложил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулить на два года таможенные пошлины на цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ведомстве отметили, что министерство на протяжении длительного времени работает над отменой ставок.

По мнению экспертов, реализация идеи снизит издержки во время производства ювелирных изделий в странах ЕАЭС, увеличит объём продаж как на рынке в Евразии, так и на мировых площадках, а также может создать необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли, говорится на официальном сайте Минфина РФ.

Участники евразийского ювелирного рынка давно и активно поднимали вопрос обнуления пошлин на импортируемое в ЕАЭС сырьё для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карат на территории ЕАЭС нерентабельна, — передаёт министерство.

Кроме того, Минфин обсуждает введение минимальной цены на пиво. Соответствующее предложение внёс Союз российских пивоваров. По мнению предпринимателей, дополнительные меры поддержки помогут отечественному производителю бороться с демпингом, который часто используют трансатлантические компании, чтобы вытеснить конкурентов. В Союзе российских пивоваров надеются, что цена напитка будет не меньше 45 рублей за 0,5 литра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект закона о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства» Минфин внесёт до конца года в правительство России. Тот заменит «замороженную» с 2014 года систему обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Проект разрабатывался несколько лет. Изначально в 2016 году была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с возможностью менять ставки отчислений. Однако в 2019 году на смену идее ИПК пришла концепция гарантированного пенсионного плана (ГПП) с добровольными взносами и налоговыми льготами для предприятий и граждан.