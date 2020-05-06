Минфин: правительство не рассматривает вопрос по увеличению налогов

Правительство РФ не рассматривает дополнительные предложения по увеличению налогов. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос о введении прогрессивной ставки НДФЛ.
Министр финансов сообщил, что на данный момент уже фактически введена прогрессия — это налог на процентный доход от больших депозитов. И налог на вклады более 1 млн рублей Силуанов назвал «вопросом справедливости»,
При этом правительством рассчитывались и негатив от введения налогов, и риск оттока вкладов. И сейчас обсуждается не снижение налогов, а «налоговый стимул, который позволит предпринимателям» наращивать активность.
Кардинально менять налоги не планируется. Для МСП нужно было снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика. Это уже сделано, — отметил Силуанов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий, положенных малому и среднему бизнесу во время пандемии. Подать заявление на выплаты можно через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя) или по электронной почте.
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