Минфин: правительство не рассматривает вопрос по увеличению налогов

https://static.news.ru/photo/dfb48152-8f30-11ea-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правительство РФ не рассматривает дополнительные предложения по увеличению налогов. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос о введении прогрессивной ставки НДФЛ.

Министр финансов сообщил, что на данный момент уже фактически введена прогрессия — это налог на процентный доход от больших депозитов. И налог на вклады более 1 млн рублей Силуанов назвал «вопросом справедливости», пишут «Ведомости».

При этом правительством рассчитывались и негатив от введения налогов, и риск оттока вкладов. И сейчас обсуждается не снижение налогов, а «налоговый стимул, который позволит предпринимателям» наращивать активность.

Кардинально менять налоги не планируется. Для МСП нужно было снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика. Это уже сделано, — отметил Силуанов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий, положенных малому и среднему бизнесу во время пандемии. Подать заявление на выплаты можно через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя) или по электронной почте.