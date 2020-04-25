Экономика

Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов

12:20, 25 апреля 2020
Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Министерство финансов планирует потратить на замещение нефтегазовых доходов в 2020 году 2 трлн рублей. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Средства будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ТАСС.

В марте Минфин перечислил в ФНБ нефтегазовые доходы за 2019 год. В результате объём средств фонда достиг 12,2 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что экономисты Deutsche Bank предсказали исчерпание ликвидных резервов ФНБ за два года. Это произойдёт, если в течение указанного периода нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

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