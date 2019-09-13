https://static.news.ru/photo/c49dccde-d563-11e9-92a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gazprom-neft.ru

Компенсации в федеральный бюджет из-за льгот Приобскому месторождению должны составить 32–34 млрд рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Эта оценка верна при стоимости барреля нефти $55–60.

Для компенсации расходов ведомство предложило обложить налогом на добычу полезных ископаемых попутный нефтяной газ. Чиновник отметил, что такая мера полностью покроет базовые выпадающие доходы, передаёт корреспондент News.ru.

Просто есть часть, которая идёт в ФНБ (Фонд национального благосостояния. — News.ru), есть часть, которая идёт в базу. ФНБ появляется при цене на нефть свыше 45 долларов за баррель. Мы ищем сейчас компенсацию только в части базовых доходов, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Минфин внёс в правительство законопроект о переводе на постоянную основу надбавок к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ведомство рассчитывает на то, что документ будет передан в Госдуму в ближайшее время.