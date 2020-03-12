https://static.news.ru/photo/02ce6ba6-647c-11ea-8020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от ситуации на финансовых рынках о общей кредитной политики банков. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он заверил, что в действующие государственные программы для семей с детьми, инициированные президентом Владимиром Путиным, никакие изменения вноситься не будут. Все обязательства будут выполнены, пообещал он.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети ставка на первичном рынке составляет 6%, при этом в некоторых банках она даже снижена. Отдельно стоит отметить льготную программу под 2% на Дальнем Востоке, — цитирует Моисеева пресс-служба Минфина.

Министр также напомнил, что многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.