Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от ситуации на финансовых рынках о общей кредитной политики банков. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он заверил, что в действующие государственные программы для семей с детьми, инициированные президентом Владимиром Путиным, никакие изменения вноситься не будут. Все обязательства будут выполнены, пообещал он.
Для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети ставка на первичном рынке составляет 6%, при этом в некоторых банках она даже снижена. Отдельно стоит отметить льготную программу под 2% на Дальнем Востоке, — цитирует Моисеева пресс-служба Минфина.
Министр также напомнил, что многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.
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