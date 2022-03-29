Минфин погасил купон на $102 млн по суверенным евробондам

Минфин России выплатил купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн, информация об этом появилась на сайте министерства. Это касается внешних займов со сроком погашения в 2035 году. В частности, в сообщении сказано, что речь идёт о внешних займах, срок погашения которых обозначен в 2035 году. Национальный расчётный депозитарий получил необходимую сумму для выплаты накануне.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг <...> исполнены <...> в полном объёме в соответствии с эмиссионной документацией, — отметили в ведомстве.

Выпуск еврооблигаций Россия-2035 на сумму $3 млн Минфин разместил в марте 2019 года. В июне того же года были доразмещены бонды ещё на миллиард.

Минфин России ранее исполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам в «полном объёме». В министерстве уточнили, что платёж был произведён в долларах. В письме также указывается, что сумма в размере $117,2 млн была получена лондонским филиалом Citibank.

Ранее Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн, невыплата которого могла стать причиной дефолта в РФ.

Рейтинговое агентство Fitch сообщило, что если Россия 16 марта выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях, то это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга. В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что страна не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу и будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы.