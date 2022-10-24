Минфин подсчитал доходы от продажи нефти при введении потолка цен Силуанов: бюджет России получит 8 трлн рублей от продажи нефти при потолке цен $70 за баррель

Бюджет России получит более 8 трлн рублей от нефтегазовых доходов даже при заложенном потолке цен $70 за баррель. Эти параметры уже заложены в главный финансовый документ страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК.

По прогнозу у нас цена нефти — $70 за баррель, курс — 68 рублей за доллар, объем добычи — около 10 млн баррелей в сутки. Тем не менее даже при таких ценах мы планируем получить объем нефтегазовых доходов выше 8 трлн рублей, то есть заложен небольшой гэп, что является дополнительным резервом бюджета, — пояснил министр финансов.

Базовый объем 8 трлн рублей в год заложен в федеральный бюджет на предстоящую трехлетку. Сейчас, по словам Силуанова, сложилась непростая ситуация с точки зрения продавцов и покупателей на нефтяном рынке. И введение ценового потолка на нефть может обернуться высоким ростом цен на сырье.

Ранее агентство Reuters заявило, что потолок цен на российскую нефть от стран «Большой семерки» (G7) оказался почти бесполезным. Издание поясняет, что у РФ достаточно танкеров, чтобы отгружать большую часть своих углеводородов за пределы досягаемости нового ценового лимита.