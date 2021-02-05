Минфин подготовит проект о добровольных пенсионных взносах

https://static.news.ru/photo/8da3d3dc-67ba-11eb-8dad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект закона о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства» Минфин внесёт до конца года в правительство России. Тот заменит «замороженную» с 2014 года систему обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Проект разрабатывался несколько лет. Изначально в 2016 году была разработана концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с возможностью менять ставки отчислений. Однако в 2019 году на смену идее ИПК пришла концепция гарантированного пенсионного плана (ГПП) с добровольными взносами и налоговыми льготами для предприятий и граждан.

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что, по его мнению, разработка законопроекта о ГПП затянулась. Мешают низкий уровень доходов граждан и отсутствие мотивации, пишет «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры в течение пяти лет недополучили по 1100 рублей в месяц. Виной тому стала отмена индексации пенсий, считает первый депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он посчитал, что работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, неработающие — 66 108 рублей на человека за последние пять лет.