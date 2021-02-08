Минфин планирует установить минимальную цену на пиво

По мнению предпринимателей, дополнительные меры поддержки помогут отечественному производителю бороться с демпингом, который часто используют трансатлантические компании, чтобы вытеснить конкурентов. В Союзе российских пивоваров надеются, что цена напитка будет не меньше 45 рублей за 0,5 литра.

Предложение ввести минимальную розничную цену вызвало конфликт между производителями пива. В частности, компания «Балтика» приняла решение выйти из союза, опасаясь последствий новых мер. Как сообщает «Коммерсант», крупным организациям новые правила будут невыгодны, поскольку повышение стоимости продукции гарантированно приведёт к снижению спроса.

Ранее член ОП Султан Хамзаев внёс предложение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова убрать из продуктовых магазинов России алкоголь крепостью более 15%. По мнению Хамзаева, в магазинах алкогольная продукция занимает значительную площадь, что является своего рода рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами. Он предложил оставить в продуктовых магазинах только алкоголь крепостью не более 15%, а более крепкие напитки продавать исключительно в специализированных магазинах алкогольной продукции.