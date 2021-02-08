Минфин планирует установить минимальную цену на пиво

Министерство финансов России обсуждает введение минимальной цены на пиво. Соответствующее предложение внёс Союз российских пивоваров.
По мнению предпринимателей, дополнительные меры поддержки помогут отечественному производителю бороться с демпингом, который часто используют трансатлантические компании, чтобы вытеснить конкурентов. В Союзе российских пивоваров надеются, что цена напитка будет не меньше 45 рублей за 0,5 литра.
Предложение ввести минимальную розничную цену вызвало конфликт между производителями пива. В частности, компания «Балтика» приняла решение выйти из союза, опасаясь последствий новых мер. Как
Ранее член ОП Султан Хамзаев внёс предложение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова убрать из продуктовых магазинов России алкоголь крепостью более 15%. По мнению Хамзаева, в магазинах алкогольная продукция занимает значительную площадь, что является своего рода рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами. Он предложил оставить в продуктовых магазинах только алкоголь крепостью не более 15%, а более крепкие напитки продавать исключительно в специализированных магазинах алкогольной продукции.