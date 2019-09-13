https://static.news.ru/photo/08526f3c-d57a-11e9-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин РФ в 2020 году намерен брать займы в валюте, которая не является долларом. Такую информацию озвучил глава ведомства Антон Силуанов.

В этом году пока у нас нет планов выходить на внешние рынки ещё раз. Мы свои программы выполнили, перевыполнили. В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом, — цитирует Силуанова РИА Новости .

Касательно перспектив 2020 года вице-премьер сообщил, что Минфин будет занимать не только в евро, но и, вероятно, в китайских юанях.

Как писал News.ru, в марте Силуанов заявил, что Минфин в результате успешного размещения еврооблигаций превысил бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год. Это стало возможным благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре.