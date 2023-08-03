Минфин возобновит покупку валюты впервые с начала года

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Министерство финансов России на своем сайте объявил о переходе к покупкам валюты на внутреннем рынке впервые с 2023 года. Покупка иностранной валюты будет проводиться с 7 августа по 6 сентября. За месяц на эти цели направят более 40 млрд рублей нефтегазовых сверхдоходов.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей, — заявили в Минфине.

Ранее аналитик Андрей Маслов сообщил, что единая валюта БРИКС может создать экономические проблемы для стран — участниц Блока. Это связано с различной политикой, экономикой и географией государств, которые планируют использовать валюту для расчетов.

Экономист, политолог Александр Дудчак заявил, что создание единой валюты стран БРИКС действительно потеснит доллар на мировом рынке и скажется на экономическом положении США. Он подтвердил, что в мире идет активный процесс дедолларизации, в котором Соединенные Штаты Америки, привыкшие считать мир своей подконтрольной территорией, увидели «восстание».