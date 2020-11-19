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Экономика

Минфин оставит прежним налог на дорогие автомобили

03:58, 20 ноября 2020
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Министерство финансов не будет пока пересматривать налог на дорогие машины. Вопрос об изменениях в Налоговый кодекс не рассматривается.

Так ведомство ответило после заявления налоговой службы о том, что владельцам автомобилей, которые стоят больше 3 млн руб., нужно платить налог на роскошь, даже если они брали транспорт со скидкой. ФНС, в свою очередь, исчисляет налог в специальном порядке, утверждённом Минпромторгом, пишет ТАСС.

Последнее министерство не так давно обещало обновить перечень авто, которые облагаются налогом на роскошь с марта следующего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне из-за связанных с пандемией ограничений, перехода на удалённую работу и дистанционное обучение стали реже пользоваться личным автотранспортом. Представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что в таких условиях было бы оправданно освободить граждан от уплаты транспортного налога.

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