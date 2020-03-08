https://static.news.ru/photo/8ad31ebe-6208-11ea-a8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России действует механизм бюджетного правила, который защищает рубль и бюджет страны от резких колебаний цен на нефть. Проведение операций с иностранной валютой в соответствии с этим механизмом придаст устойчивости отечественной. Об этом заявили в Минфине РФ.

В случае падения цен на нефть ниже базовой отметки, недополученные доходы бюджета финансируются из Фона национального благосостояния (ФНБ). Для этого проводятся операции на открытом рынке, которые компенсируют сокращение притока инвалюты и оказывают стабилизирующее воздействие на курс рубля, приводит РИА Новости разъяснения ведомства.

На фоне обвала нефтяных котировок 9 марта курс рубля упал ниже 74 за доллар и 85 — за евро. В Минфине РФ заявили, что в ФНД достаточно средств для компенсации падения цен на нефть до $25 за баррель в течение 6–10 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты сочли это заявление слишком смелым. По их прогнозам, такое удешевление энергоносителя приведёт к глобальному кризису, который истощит ФНБ за один—два года.