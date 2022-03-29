Минфин объявил о досрочном выкупе евробондов за рубли с погашением в апреле

Министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска евробондов с погашением 4 апреля 2022 года, сообщается в релизе на сайте Минфина РФ. Отмечается, что выкуп будет осуществлён по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций будет осуществлена 31 марта в рублях по курсу Банка России на это число.

Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 года в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка РФ на указанную дату, — говорится в релизе.

Отмечается, что обязательства по выкупленным облигациям будут считаться досрочно исполненными.

Ранее на сайте ведомства появилась информация о том, что Минфин выплатил купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Отмечается, что речь идёт о внешних займах, срок погашения которых обозначен в 2035 году. Национальный расчётный депозитарий получил необходимую сумму для выплаты накануне.

Рейтинговое агентство Fitch сообщило, что если Россия 16 марта выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях, то это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга. В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что страна не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу и будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы.