https://static.news.ru/photo/3c545f7c-6b5f-11ea-af9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: © АГН Москва/Global Look Press

Министерство финансов приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.



Он также отметил, что в целом экономика РФ развивается в запланированных трендах, за два месяца рост составил 2,3%, сообщает телеканал «360».

Ранее депутаты Госдумы направили в кабмин предложение отменить таможенную пошлину за ввоз незарегистрированных в России дорогостоящих лекарств. Как пояснила парламентарий Ольга Баталина, сейчас родственники пациентов или благотворительные фонды уплачивают 15% от суммы медпрепарата, превышающего по стоимости €200. Однако зачастую такие лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. Ситуацию она сочла ненормальной и призвала исправить, писал NEWS.ru.