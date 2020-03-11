https://static.news.ru/photo/2da85d2e-6363-11ea-a698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин в России останутся на прежнем уровне несмотря на обвал нефтяных котировок, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его мнению, стоимость топлива не снизится, но и не вырастет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что снижение стоимости нефти не отразится на розничных ценах на бензин в РФ. Министр пояснил, что принятые властями в середине 2018 года регуляторные меры по стабилизации внутреннего топливного рынка до сих пор эффективно работают. Они позволяют сглаживать колебания на мировых рынках и нивелировать скачки цен на топливо.