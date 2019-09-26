https://static.news.ru/photo/1ad0325a-e067-11e9-8026-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
РЖД, Первый канал и «Аэрофлот» не вошли в трёхлетний план приватизации Минфина РФ, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
В планах на трёхлетку этого нет, — цитирует РИА Новости ответ чиновника на вопрос о намерениях министерства включить компании в программу приватизации.
В августе 2019 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с предложением приватизировать лоукостер «Победа», чтобы поспособствовать развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке, писал News.ru.