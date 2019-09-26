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Банк России сообщил о росте международных резервов РФ на $1,4 млрд после покупки иностранной валюты.

Сейчас этот показатель составляет $532,6 млрд, что выше данных прошлой недели на 0,3%, говорится на сайте регулятора. Закупка средств была произведена в рамках бюджетного правила. Кроме того, Центробанк провёл положительную...