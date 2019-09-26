Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

РЖД, Первый канал и «Аэрофлот» не вошли в трёхлетний план приватизации Минфина РФ, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

В планах на трёхлетку этого нет, — цитирует РИА Новости ответ чиновника на вопрос о намерениях министерства включить компании в программу приватизации.

В августе 2019 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с предложением приватизировать лоукостер «Победа», чтобы поспособствовать развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке, писал News.ru.

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