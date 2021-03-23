В Минфине не увидели причин для подорожания алкоголя

https://static.news.ru/photo/afecd2de-8c88-11eb-9727-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов не видит предпосылок к повышению стоимости алкогольной продукции до конца текущего года. Об этом сообщили в ведомстве.

Там отметили, что меры, принятые в рамках акцизной политики и регулирования минимальных розничных цен, действуют с начала 2021 года и что никаких иных изменений в этой сфере в ближайшее время не планируется.

В Минфине также указали на то, что ставки акциза на алкоголь и минимальные розничные цены ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Это стандартная практика. Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается, — заявили ТАСС в министерстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты предрекли подорожание алкогольной продукции в течение года на 5–15%. Это объяснили дефицитом сырья, связанным с запретом на использование импортных виноматериалов, а также ослаблением рубля к доллару и евро.

Таким образом, представители отрасли настаивают, что реальная ситуация отличается от официальной позиции Минфина и что цены на спиртное меняются не только из-за акцизов, писал NEWS.ru.