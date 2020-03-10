Министерство финансов РФ не ожидает серьёзного выпадения нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2020 году, несмотря на обвал нефтяных котировок и снижение курса рубля. В ведомстве также считают, что в текущем году не стоит опасаться рецессии.
Позицию Минфина по этому вопросу выразил замминистра финансов Владимир Колычев,
Замминистра при этом отметил, что выпадение доходов в таком объёме может произойти только из-за масштабной рецессии, а оснований ожидать её у Минфина нет.
Росстат в 2019 году оценил рост российского ВВП в 1,3%. Прогноз кабмина на 2020 год предполагает рост этого показателя на 1,9%. Техническая рецессия объявляется в случае, если два квартала подряд ВВП показывает отрицательную динамику.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российский Минфин решил приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа в связи со значительным падением мировых цен на нефть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен