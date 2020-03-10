https://static.news.ru/photo/29f16ac4-62ee-11ea-b9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ не ожидает серьёзного выпадения нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2020 году, несмотря на обвал нефтяных котировок и снижение курса рубля. В ведомстве также считают, что в текущем году не стоит опасаться рецессии.

Позицию Минфина по этому вопросу выразил замминистра финансов Владимир Колычев, передаёт ПРАЙМ. Чиновник рассказал, что для компенсации рисков выпадения нефтегазовых доходов в России используется предусмотренный бюджетом механизм — условно утверждённые расходы. В 2020 году в эту категорию могут попасть до 2,5% бюджетных трат — около 500 млрд рублей, в 2021 году — 5%, около триллиона рублей.

Замминистра при этом отметил, что выпадение доходов в таком объёме может произойти только из-за масштабной рецессии, а оснований ожидать её у Минфина нет.

Росстат в 2019 году оценил рост российского ВВП в 1,3%. Прогноз кабмина на 2020 год предполагает рост этого показателя на 1,9%. Техническая рецессия объявляется в случае, если два квартала подряд ВВП показывает отрицательную динамику.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский Минфин решил приостановить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа в связи со значительным падением мировых цен на нефть.