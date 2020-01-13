https://static.news.ru/photo/e15a0c48-3698-11ea-bffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий введение единой минимальной цены (ЕМЦ) табачной продукции и методику её расчёта.

Идея принадлежит группе депутатов Госдумы, которые внесли её на рассмотрение нижней палаты парламента в ноябре 2019 года. Согласно инициативе, ЕМЦ должна определяться с учётом минимальной ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Авторы проекта пояснили, что в среднем легальная пачка сигарет в 2019 году стоила 115 рублей, тогда как контрафактная продукция — вдвое дешевле. При этом на долю налогов с каждой пачки должно приходиться не менее 62 рублей. По расчётам депутатов, ЕМЦ пачки сигарет в прошлом году составила бы примерно 86,3 рубля.

В Минфине сочли, что порядок определения минимальной розничной цены, которая используется как индикатор для потребителей и органов исполнительной власти, не относится к сфере регулирования законодательства о налогах и сборах. С учётом этого кабмин законопроект не поддерживает, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, в Минфине предлагают передать функцию определения минимальной розничной цены на табачные изделия Минздраву.