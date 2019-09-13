https://static.news.ru/photo/6afa1ef6-d623-11e9-b162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума — 2019 прокомментировал предложение Центробанка повысить цену отсечения (нижний предел стоимости) на нефть в рамках бюджетного правила. По словам чиновника, ведомство не рассматривает такой возможности.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости повышения цены отсечения для сохранения роли бюджетного правила и накопления Фонда национального благосостояния. Колычев отметил, что слышать подобные предложения от Банка России странно.

Это всё равно, как если бы Минфин сказал: а давайте на годик повысим инфляционный таргет, — сказал он.

При этом чиновник уточнил, что ведомство проведёт с регулятором дополнительные консультации для того, чтобы понять, в чём именно заключается его предложение, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов РФ ожидает в 2020–2024 годах роста инвестиций в нефтепереработку до 1,3 трлн рублей. Такую информацию озвучил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.