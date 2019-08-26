https://static.news.ru/photo/1432cd2a-c813-11e9-95a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

получения соответствующей лицензии и препятствий для такой деятельности нет. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

То есть любая организация может осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при наличии соответствующей лицензии, а также пивоваренной продукции при соблюдении установленных в законодательстве обязательных требований и ограничений, — цитирует сообщение RNS .

В министерстве пояснили, что розничную продажу алкоголя «Почта России» может реализовывать «в случае соблюдения ею правил, установленных законом».

Кроме этого, в Минфине добавили, что получение лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не является сложным процессом, а требования закона прежде всего направлены «на обеспечение легальности и безопасности потребляемой алкогольной продукции».

Ранее газета « Известия » сообщила, что «Почта России» просит почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медучреждений.

Соответствующие расчёты, как пишет издание, содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020-2027 годы, которую ФГУП уже направило на согласование в заинтересованные министерства, которые к 1 сентября планируют предоставить свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений.

При этом, ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года. Источник издания, знакомый с обсуждением документа, в свою очередь, добавил, что большая проблема может возникнуть с финансированием грандиозных планов «Почты России».

Как писал News.ru, в январе отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного велась с соблюдением законодательства, однако вскоре проект свернули.