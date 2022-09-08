Минфин назвал регионы, где упали поступления от налога на прибыль Замминистра финансов Горнин: в 16 регионах России упали поступления от налога на прибыль

К сентябрю в 16 российских регионах сократились поступления от налога на прибыль, являющегося одним из двух ключевых налогов, сообщил РБК первый замминистра финансов Леонид Горнин. По его словам, два месяца назад число таких субъектов было на семь меньше.

Отмечается, что по итогам восьми месяцев в 16 регионах упали доходы от налога на прибыль компаний, а в двух регионах — доходы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что два месяца назад, по итогам первого полугодия рост налога на прибыль фиксировался в 76 из 85 регионах.

По данным Минфина, по состоянию на 1 сентября, у большей части субъектов со снизившимся показателем уплаченных налогов на прибыль — в том числе, Карелии, Белгородской, Курской, Липецкой, Свердловской, Челябинской областях, Забайкальского края — такая ситуация сложилась из-за металлургической отрасли. Предполагаеся, что отчасти это может быть связано с высокой базой 2021 года.