https://static.news.ru/photo/1d1c63a4-d562-11e9-b7c6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сазанов Фото: minfin.ru

Минфин России внёс в правительство законопроект о переводе на постоянную основу надбавок к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ведомство рассчитывает на то, что документ будет передан в Госдуму в ближайшее время.

Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он уточнил, что дополнительный повышающий коэффициент был введён в 2016 году, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ставку НДПИ за нефть может увеличить Минфин. Кроме того, ведомство собирается установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов.