Минфин России внёс в правительство законопроект о переводе на постоянную основу надбавок к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ведомство рассчитывает на то, что документ будет передан в Госдуму в ближайшее время.
Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он уточнил, что дополнительный повышающий коэффициент был введён в 2016 году, передаёт
Ранее News.ru писал, что ставку НДПИ за нефть может увеличить Минфин. Кроме того, ведомство собирается установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов.