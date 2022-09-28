Минфин снова начнет покупать валюту Глава Минфина не исключил выхода на валютный рынок в 2022 году

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Минфин России не исключает возобновления покупки иностранной валюты в 2022 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает «Интерфакс». По его словам, если такое решение будет принято, то покупать будут дружественную валюту — китайский юань.

Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок <...> Какая валюта «дружественная»? Очевидно, что сегодня это юань, — сказал он.

Сейчас, по словам министра, готовится необходимая нормативная база. Он добавил, что Минфин будет исходить из восстановления действующего бюджетного правила, если решится выйти на покупки валюты в 2022 году.

Силуанов отметил, что накапливать резервы можно и в рублях, но в таком случае не будет влияния на курсовые соотношения, а крепкий рубль не очень желателен как для бюджета, так и для экспортеров, отметил министр.

Ранее стало известно, что полноценного ослабления рубля на фоне новостей о частичной мобилизации в РФ не произошло. Более того, по итогам торгов 23 сентября рублю удалось укрепиться. Курс доллара впервые за два месяца закрылся ниже отметки в 59 рублей и продолжал снижаться 24 сентября. Поддержку рублю оказывала продажа валютной выручки экспортерами.