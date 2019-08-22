https://static.news.ru/photo/b3dbfc50-c4b4-11e9-89e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть может увеличить Минфин. Кроме того, ведомство собирается установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов. Они возникают при предоставлении льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти». Об этом сообщили источники.

Они не уточнили насколько необходимо увеличить налог. При этом один из собеседников отметил, что Минфин может привязать размер вычета НДПИ к нефтяным котировкам, поставив такое условие для предоставления льгот, сообщает газета « Коммерсант ».

«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд рублей в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд рублей в год. По словам первого вице-президента «Роснефти» Павел Фёдоров 21 августа заявил, что российский президент Владимир Путин одобрил льготы.

23 июля глава государства потребовал ввести мораторий на новые варианты господдержки разработки нефтяных месторождений. Действовать он должен до тех пор, пока правительство не завершит инвентаризацию запасов. News.ru поговорил с экспертами и выяснил, как это отразится на нефтяниках.