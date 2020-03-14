Министерство финансов собирается потратить 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что инфляция в 2020-м не превысит 4%.
Руководитель ведомства отметил, что все соцобязательства как в следующие три года, так и в долгосрочной перспективе периоде власти выполнят. По его словам, ресурсы для этих целей имеются,
Силуанов рассказал, что поступления от налога на прибыль в 2020 году в некоторых регионах РФ снижаются по сравнению с 2019-м.
Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение коронавируса COVID-19 в гораздо большей степени оказывает влияние на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.
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