https://static.news.ru/photo/c640c748-65c9-11ea-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов собирается потратить 600 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что инфляция в 2020-м не превысит 4%.

Руководитель ведомства отметил, что все соцобязательства как в следующие три года, так и в долгосрочной перспективе периоде власти выполнят. По его словам, ресурсы для этих целей имеются, пишет ТАСС.

Силуанов рассказал, что поступления от налога на прибыль в 2020 году в некоторых регионах РФ снижаются по сравнению с 2019-м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение коронавируса COVID-19 в гораздо большей степени оказывает влияние на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.