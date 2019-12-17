В России может появиться новый порядок банкротства для физлиц — по упрощенной процедуре через суд или без него, при помощи арбитражных управляющих. Именно такие нововведения, предложенные Минэкономразвития согласовал Минфин.

Идеи Минэка сформулированы в качестве поправок к законопроекту, внесенному осенью в Госдуму главой думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Наряду с традиционной судебной процедурой, депутат предложил также ввести и внесудебную, которой занимались бы лица, назначенные арбитражным судом. Об этом NEWS.ru рассказал сам парламентарий.

Мы говорили с Минэком о том, что после принятия в первом чтении моих предложений, во втором чтении можно будет дополнять его теми предложениями, которые выдвинуло Министерство экономического развития. Конечно, нужно ещё поработать с рисками. Также следует пересмотреть возможность остановки упрощённого банкротства и перехода к традиционной через суд. Николай Николаев председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

По его словам, законопроект будет рассматриваться после соответствующих консультаций в январе-феврале 2020 года. Сами же поправки могут быть приняты уже к весне, сказал он.

По задумке парламентария, упрощённый порядок банкротства должен быть доступен для граждан с долгами от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Правда Минэкономразвития предлагает разрешить его использование при долге у гражданина с «вилкой» 50-700 тысяч рублей, сообщил агентству «Интерфакс» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По новым правилам предполагается, что после обращения гражданина к арбитражному управляющему на год устанавливается мораторий на удовлетворение требований кредиторов, затем прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, и запрещается набирать новые кредиты и займы. По истечении этого срока процедура, по предложению Николая Николаева, должна заканчиваться автоматически со списанием долгов.

Ведомство в свою очередь считает нужным скорректировать предложенную депутатом схему оплаты услуг арбитражных управляющих. Законодатель предлагает сделать внесудебное банкротство для граждан полностью бесплатным, а гонорар за проведение этой процедуры платить из специально сформированного Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, который мог бы пополняться за счет взносов саморегулируемых организаций управляющих — по 15 тысяч рублей ежемесячно с каждой. Однако Минэкономразвития придерживается того, что граждане всё же должны платить самостоятельно — хотя бы по 3 тысячи рублей за всю процедуру.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки Минэка к законотворческим новеллам Николаева предусматривают также реализацию идеи министерства о введении альтернативной упрощённой процедуры банкротства граждан — судебной. Её отличие от уже существующего порядка признания граждан несостоятельными через суд — в необязательности участия финансового управляющего (он будет нужен, только если упрощенное банкротство инициирует сам кредитор), собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника, поиска имущества и его продажи.

Такие мероприятия управляющий, при назначении в дело, будет проводить только по ходатайству и за счёт лица, которое на них настояло. Правда, он сможет вернуть себе затраты из конкурсной массы после погашения всех иных расходов на процедуру, но не более суммы, которая определена законом для обычного банкротства.

Коррупционные риски

В России банкротство для граждан ввели законом в 2015 году. На Западе же эта практика существует уже давно. До этого банкротами могли быть россияне в статусе «индивидуального предпринимателя». За 4 года практика показала, что стоимость банкротства — дело достаточно дорогое. Например, в Москве, чтобы признать себя банкротам требуется 100-150 тысяч рублей. Это по силам далеко не всем. А это значит, что большой части граждан воспользоваться такой социально-реабилитирующей процедурой проблематично, объясняет эксперт по долгам и банкротствам, адвокат Игорь Зиневич.

Банкротство — это изменение социального положения должника. Списание тех долгов, которые вы не можете погасить. Вас уволили с работы, ты потерял здоровье или ещё что-то. Деньги вернуть не получается. И банкротство позволяет избавить вас от долгового бремени. Правда, в некоторых случаях, после этого вы не сможете работать генеральным директором или брать кредиты, не упоминая факта вашего банкротства. Игорь Зиневич адвокат, эксперт по долгам и банкротствам адвокат, эксперт по долгам и банкротствам

По его словам, именно для того, чтобы эта процедура не оставалась только на бумаге и граждане могли ей пользоваться, и вводится новый упрощённых механизм списания долгов. Оно направлено на категорию граждан, которые сидят без зарплаты, без имущества и погрязли в долгах. Сумму в 3000 рублей платит сам банкрот, а остальное бремя расходов заплатят кредиторы, отметил адвокат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, заместитель председателя комиссии ТПП РФ по финансовой безопасности Павел Пенкин допускает, что данные инициативы могут быть сопряжены с существенными коррупционными рисками. Ведь, по сути, поясняет он, при наличии сговора заёмщик будет чувствовать себя совершенно спокойно и думать лишь о том, как поскорее взять новый кредит, чтобы не платить по обязательствам снова.

Если процесс не будет жёстко регламентирован, то на выходе можно получить несколько мошеннических схем, которые позволят абсолютно легально не платить по долгам. Более того, смущает и постановка вопроса о дополнительной нагрузке на СРО АУ (саморегулируемые организации арбитражных управляющих) в части взносов в новый фонд. Павел Пенкин заместитель председателя комиссии ТПП РФ по финансовой безопасности заместитель председателя комиссии ТПП РФ по финансовой безопасности

Данная отрасль сейчас находится в глубоком кризисе, поэтому совсем неясно, к чему может привести подобное законотворчество, резюмировал специалист.