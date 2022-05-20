Минфин выплатил купон по нескольким евробондам раньше срока Минфин России исполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2026 и 2036 годах

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Минфин России объявил о погашении в полном объёме обязательств по нескольким евробондам раньше срока, говорится в сообщении министерства. Исполнены обязательства со сроком погашения в 2026 году на сумму $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в размере €26,5 млн.

Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме €26,5 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отчитался о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу. Он отметил, что несмотря на заморозку счетов на Западе, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой брала кредиты, в первую очередь в долларах США.

По мнению Силуанова, Запад хочет услышать слово «дефолт». Он связал это с желанием нанести удар по имиджу России как надёжного заёмщика. Министр добавил, что Запад будет всеми силами стараться ограничить активность предпринимателей, причинить вред россиянам и нанести ущерб стране.