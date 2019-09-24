https://static.news.ru/photo/6d0541bc-decf-11e9-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Программа льготной ипотеки под 2%, которую планируется запустить на Дальнем Востоке, обяжет молодые семьи какое-то время не продавать квартиру.

Надо будет прописать критерии. Люди, которые получили эту ипотеку, должны будут какое-то время там жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку, продали квартиру и купили другую в Московской области, — цитирует РИА Новости заместителя министра финансов России Алексея Моисеева.

Как ранее писал News.ru, специальную программу по ипотеке для молодых семей в Дальневосточном регионе со ставкой в 2% годовых одобрил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ).

Также сообщалось, что программа льготной ипотеки потребует вложения 5–10 млрд рублей из федерального бюджета РФ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев пояснил, что речь идёт о затратах в течение 2020 года.