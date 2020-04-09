Минфин и Минтруд внесут проект отсрочек для малого и среднего бизнеса

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Представители России и Саудовской Аравии почти договорились о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ как минимум на 10 млн баррелей в сутки.

План сделки содержит такой масштаб сокращения, передаёт Bloomberg. Детали соглашения в настоящий момент неизвестны. Как ранее писал NEWS.ru, представители стран-участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу. Они обсуждают сокращение нефтедобычи на 20 млн...