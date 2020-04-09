Минфин и Минтруд внесут проект отсрочек для малого и среднего бизнеса

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду внести проект по предоставлению малому и среднему предпринимательству (МСП) отсрочек по уплате страховых взносов и рассрочек по уплате налогов и сборов.
Ведомства должны подготовить документ 9 апреля 2020 года, говорится на официальном сайте кабмина.
Минфину России и Минтруду России внести в правительство РФ проект постановления правительства РФ, предусматривающий предоставление субъектам МСП отсрочек по уплате страховых взносов, — передаёт правительство.
Кроме того, Мишустин поручил Минфину и Минтруду обеспечить выплату максимального пособия по безработице для людей, потерявших работу с 1 апреля по 30 июня 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Также должны быть обеспечены выплаты семьям с несовершеннолетними детьми по 3 тысячи рублей за каждого ребёнка.
Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли — свыше 88,5 тысячи, выздоровели — 330 тысяч.
В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 — выздоровели.