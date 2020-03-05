https://static.news.ru/photo/04a4deb4-5efb-11ea-ad54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два министерства российского правительства — финансов и экономического развития — не смогли согласовать проект постановления кабмина об управлении акциями госкомпаний. Ведомства разошлись в вопросе о том, кто должен вырабатывать политику этих корпораций.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Речь идёт о компаниях из так называемого Спецперечня. Он утверждён распоряжением правительства 91-р, в нём порядка 50 корпораций. Позицию государства как акционера в них определяет кабмин.

В соответствии с указом президента от 21 января Росимущество перешло в ведение Минфина от Минэкономразвития. В развитие этого указа два ведомства подготовили свои варианты поправок в постановление правительства от 2004 года «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ (АО) и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами».

По сведениям издания, Минфин в своей версии поправок предложил просто заменить по всему тексту постановления упоминания Минэкономразвития на Минфин. Минэкономразвития, по словам источника, отказалось согласовывать такой вариант, предложив свою версию. В ней в разделе «Порядок определения позиции акционера — Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень» Министерство экономического развития не меняется на Министерство финансов.

5 марта стало известно, что из Минфина ушёл Сергей Сторчак. Он занимал пост замглавы ведомства с 2005 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в доходы федерального бюджета на 2020–2022 годы включили 276,7 миллиарда рублей дивидендов от Российских железных дорог. Железнодорожники считают, что запросы Минфина ударят по самостоятельности компании и снизят темпы развития транспортной системы страны.