Министерство финансов и Министерство экономического развития займутся вопросами приоритизации бюджетных расходов для предотвращения кризиса.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина обязал ведомства и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти подготовить требуемые предложения до 26 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что курс американской валюты превысил отметку в 81 рубль, прибавив 1,07 рубля на фоне падения цен на нефть и общего негатива на мировых рынках. Согласно данным МосБиржи, курс евро расчётами «завтра» вырос на 1,53 рубля и достиг отметки в 86,93 рубля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен