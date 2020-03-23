Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты превысил отметку в 81 рубль, прибавив 1,07 рубля на фоне падения цен на нефть и общего негатива на мировых рынках.

Согласно данным МосБиржи, курс евро расчётами «завтра» вырос на 1,53 рубля и достиг отметки в 86,93 рубля. Ранее NEWS.ru писал, что нефтяная смесь марки Brent с поставкой в мае упала...