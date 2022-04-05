Минфин и Центробанк разработают новые способы расчётов по еврооблигациям

Минфин и Центробанк заявили о проработке новых способов расчётов по выплатам внешним и российским кредиторам. Для разработки альтернативных механизмов расчётов по еврооблигациям привлечены также другие участники финансового рынка, сообщают «Известия».

Своё участие в совместной разработке альтернативных механизмов расчётов газете подтвердили в «БКС Мир инвестиции». Росбанк на запрос издания пояснил, что в работе Минфина и регулятора не участвует, но указали на уже имеющуюся альтернативу, которая опробована финансовым ведомством, — это оферта в рублях на российском долговом рынке.

Схема рабочая. Надеемся, что министерство и далее продолжит действовать по этому механизму, который будет проработан и корпоративными эмитентами, — цитирует издание представителя банка.

Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин пояснил изданию, ч то для выплат кредиторам есть разные возможности. Для внешних уже объявлен особый порядок с открытием спецсчетов. Для российских может быть введена досрочная оферта для погашения в рублях.

Другой эксперт, ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков отметил, что временным решением для расчётов по евробондам может стать получение лицензий соответствующих надзорных органов западных стран.

Специалисты считают, что проблемы с платежами, которые могут потенциально привести к техническому дефолту компаний, находятся на стороне агентов. Сложившаяся в нынешних условиях ситуация закрыла для российских компаний международные рынки привлечения капитала. Но альтернативой может стать азиатский рынок.

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