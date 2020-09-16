Минфин Германии предлагал США сделку по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/64645e14-f808-11ea-b466-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nordstream2

В августе 2020 года США получили предложение от немецкого Министерства финансов, касающееся сделки по «Северному потоку — 2». В ФРГ предложили Штатам вложить средства в строительство терминалов приёма сжиженного природного газа (СПГ). В обмен на это США предлагалось позволить беспрепятственно завершить строительство и введение в эксплуатацию газопровода.

Исходя из обнародованных сведений, переговоры по сделке вели министры финансов двух стран — Олаф Штольц и Стивен Мнучин. Сначала немецкая сторона сделала США предложение в устной форме. 7 августа оно было оформлено в письменном виде.

Минфин Германии предложил выделить до миллиарда евро на строительство терминалов приёма СПГ в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются, — передаёт немецкая газета Zeit.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые должны протянуться от побережья России через Балтийское море до Германии. В данное время проект реализован на 93%.

США выступают против проекта газопровода, продвигая в Европу свой СПГ. В декабре Штаты ввели ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2». США требовали прекратить прокладку.

Как ранее писал NEWS.ru, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что без влияния извне власти Германии не откажутся от реализации проекта «Северный поток — 2».