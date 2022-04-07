Минфин РФ внёс в правительство доработанный законопроект о криптовалютах

Министерство финансов РФ доработало и внесло в правительство законопроект о цифровых валютах, предусматривающий комплексное регулирование данного рынка, сообщает пресс-служба Минфина. Отмечается, что проект федерального закона «О цифровой валюте» доработан с учётом ранее поступивших позиций ведомств.

Законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка, — говорится в сообщении министерства.

Накануне правительство России и Центробанк РФ выступили против признания криптовалюты средством расчёта или деньгами. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе. Он назвал цифровые финансовые активы «непростыми инструментами», к которым нужно относиться достаточно аккуратно.

Ранее ЦБ РФ выразил опасение, что криптовалюты могут стать средством платежа и заместят рубль при массовом приобретении россиянами. Об этом заявила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева. По её мнению, это в итоге негативно скажется на экономике страны.

В то же время председатель Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков выразил мнение, что криптовалюта не сможет заменить рубль, он не видит угрозы того, что рынок криптовалют начнёт неподконтрольно развиваться и создаст сложности для ЦБ.