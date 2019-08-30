https://static.news.ru/photo/2a95aba0-cb33-11e9-8d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что возвращение ставки льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в размере 6,5% возможно.

По его словам, этому способствуют темпы снижения инфляции, передаёт ТАСС .

Конечно, мы поддерживаем любые предложения, которые делают доступными для малого и среднего предпринимательства льготные кредиты, — подчеркнул он.

Он отметил, что Минфин и Центробанк работают над снижением ставок. В 2020 году ожидается замедление инфляции, что позволит Банку России снизить ключевую ставку.

В настоящий момент возможно обеспечение кредитов под 8,5%, заключил он.

Ранее News.ru сообщал, что просроченная задолженность по кредитам жителей Москвы и области выросла по итогам первого полугодия 2019-го и превысила 15 млрд рублей. Таким образом, столица и МО стали лидерами по просрочке, подсчитала компания FinExpertiza. В топ-5 неплательщиков по займам также попали Краснодарский край с долгами в 31,4 млрд рублей, Санкт-Петербург (29,2 млрд рублей) и Свердловская область (23,8 млрд рублей).