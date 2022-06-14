Минфин частично засекретил данные по бюджетной отчётности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России частично засекретил данные по бюджетной отчётности из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В министерстве сообщили, что необходимость возникла из-за действий стран Запада, которые оказывают давление на Россию. Поэтому было решено засекретить информацию о распространении бюджетной отчётности.

Министерство 14 июня представило предварительную оценку исполнения бюджета за январь — май текущего года. При этом информации об источниках финансирования дефицита и исполнения расходов по разделам и подразделам бюджета в документе нет.

В отчётности представлены только общие данные о совокупных расходах, размер бюджетного профицита, который за указанный период составил порядка 1,5 трлн рублей. Информация об исполнении бюджета за предыдущие месяцы не опубликована.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что информацию о размерах золотовалютных резервов России предложили отнести к гостайне, чтобы не «помогать» недружественным странам вводить новые ограничения в адрес Москвы. Он подчеркнул, что России объявили экономическую войну, поэтому сокрытие подобной информации позволит уберечь имущество и ценности россиян.