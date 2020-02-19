https://static.news.ru/photo/816ff57e-530b-11ea-8df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ настаивает на необходимости обложить налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) попутный нефтяной газ (ПНГ). Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Он отметил, что по этому поводу в правительстве не утихают дискуссии. При этом профильные министерства идею Минфина о введении НДПИ на попутный нефтяной газ на совещании у вице-премьера Юрия Борисова 6 февраля не поддержали.

По словам Сазанова, он не знает, что написано в протоколе, но уверен в продолжении обсуждения инициативы. Замглавы Минфина также уточнил позицию ведомства по НДПИ на ПНГ.

Если повышать на сжиженный углеводородный газ, то надо вводить налог и на ПНГ. Мы согласны повышать ставку отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы только при условии введения НДПИ на ПНГ, — цитирует Сазанова ТАСС.

Замглавы Минфина также обратил внимание на множество разногласий по этому вопросу со стороны ведомств и выразил уверенность в том, что дискуссии по введению налога на ПНГ продолжатся.

Как писал NEWS.ru, первоначально льготы для нефтегазохимии предполагали финансировать за счёт введения НДПИ на попутный нефтяной газ. Но в протоколе по итогам совещания у Борисова указано, что принятие нового законопроекта не приведёт к увеличению существующих налогов и сборов и не добавит новых.