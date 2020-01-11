https://static.news.ru/photo/c37abd54-3499-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что транзит российской нефти по территории Белоруссии осуществляется в полном объёме.

Транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объёме, — цитирует РИА Новости слова Сорокина.

19 апреля 2019 года в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.

Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории, писал NEWS.ru.