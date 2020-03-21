https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа чиновников американского энергетического ведомства предлагает администрации президента Дональда Трампа создать нефтяной союз с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.

Появление такого альянса может привести к выходу СА из ОПЕК. Сторонники инициативы полагают, что укрепление отношений США и королевства помешает налаживанию связей Саудовской Аравии и России, пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, предлагается несколько сценариев такого сближения, согласно одному из которых должны быть расширены полномочия федерального правительства в сфере активного использования национальных запасов сырья. Инициатива пока не одобрена Белым домом и руководством Минэнерго.

Как писал NEWS.ru ранее, американские СМИ утверждают, что Россия не предложит перемирия Саудовской Аравии в нефтяной войне, так как Москва была готова к подобному развитию событий после выхода из сделки ОПЕК+. Российская сторона считает, что саудиты пошли на откровенный шантаж, который и вызвал обвал цен на чёрное золото на мировых рынках, пишет западная пресса.