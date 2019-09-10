https://static.news.ru/photo/24a4ab28-d3ef-11e9-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Управление энергетической информации Минэнерго США скорректировало прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 и 2020 годов. Американские эксперты считают, что количество получаемого чёрного золота снизится на 100 и 190 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Таким образом, по данным Минэнерго США, добыча ОПЕК в конце 2019 года составит 30,03 млн баррелей в день, а в 2020 году — 29,6 млн баррелей в день. В годовом выражении в 2019 году снижение составит 1,93 млн баррелей в сутки, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель на фоне заявлений Минэнерго Саудовской Аравии. Намерение правительства ограничивать добычу сырья привело к росту цены на Brent на 0,67%, нефть марки WTI подорожала на 0,81%, до $58,32 за баррель.