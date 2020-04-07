Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent до $33 за баррель

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Управление энергетической информации Минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до $33,04 за баррель с прежних $43,3.

На 2021 год прогноз цены на нефть Brent ухудшен до $45,62 за баррель с $55,36, передаёт РИА Новости.

Кроме того, прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2020 год снижен до $29,34 за баррель против февральской оценки в $38,19, а на 2021 год — ухудшен до $41,12 за баррель с $50,36.

Как писал NEWS.ru, июньские фьючерсы на нефть марки Brent перешли в «красную» зону. Смесь торгуется на уровне $32,96 за «бочку», что на 0,3% меньше результатов предыдущей сессии на лондонской бирже ICE. Нефть марки WTI находится на отметке $26,35 за баррель (+1%).

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.