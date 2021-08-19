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Минэнерго: спрос на СПГ в мире будет расти в ближайшие 20 лет

13:41, 19 августа 2021
Минэнерго: спрос на СПГ в мире будет расти в ближайшие 20 лет Фото: PAO NOVATEK/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Министерство энергетики России ожидает, что через 10–15 лет объём рынка сжиженного природного газа (СПГ) удвоится, а спрос на него будет расти минимум до 2040–2045 года. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам замминистра, объём рынка СПГ не упал даже в пандемию, а в ближайшие 10–15 лет он может достичь 750–800 млн тонн в год. Нынешняя мощность действующих проектов в России составляет около 28 млн тонн.

Ожидаем, что до 2040–2045 годов объёмы и спрос на СПГ будут продолжать расти. Сейчас находимся на уровне 360–370 млн тонн в год, — сказал Сорокин.

Ранее аналитики компании Royal Dutch Shell подсчитали, что экспорт сжиженного природного газа из России к 2040 году увеличится более чем на 200% — до 97 млн тонн. Таким образом, страна продемонстрирует наибольший рост экспорта СПГ.

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