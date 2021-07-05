Минэнерго спрогнозировало взрывной рост потребления водорода

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что к 2050 году объём потребления водорода в мире может вырасти до 500 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, сейчас доля потребления водорода в мировом энергобалансе составляет около нуля, к 2030 году сформируются все основания для устойчивого роста. Речь идёт о консервативном сценарии.

В целом можно ориентироваться к 2050 году на объём рынков примерно в 400–500 млн тонн, — произнёс Сорокин.