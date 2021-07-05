Минэнерго спрогнозировало взрывной рост потребления водорода
Елизавета Мележенкова
Елизавета Мележенкова
15:56, 05 июля 2021
Фото: Fotostand / Gelhot / Global Look Press
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Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что к 2050 году объём потребления водорода в мире может вырасти до 500 млн тонн. Об этом сообщает «Коммерсант».
По его словам, сейчас доля потребления водорода в мировом энергобалансе составляет около нуля, к 2030 году сформируются все основания для устойчивого роста. Речь идёт о консервативном сценарии.
В целом можно ориентироваться к 2050 году на объём рынков примерно в 400–500 млн тонн,— произнёс Сорокин.
Ранее правительство России приняло план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет, в него вошли все сферы российского ТЭК — от добычи ресурсов до снабжения жилых домов теплом и электричеством. В этот план вошли более 130 мероприятий. Среди них — наращивание производства сжиженного природного газа до 140 млн тонн; создание центров по его перевалке, хранению и торговле; открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода; развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.