https://static.news.ru/photo/01b81582-63b4-11ea-a373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки. К 2021 году он сократится до 12,7 млн, сказано в прогнозе Управления по энергетической информации (EIA), которое входит в структуру Минэнерго США.

Объёмы нефти сократятся из-за снижения цен на сырьё, вызванное расторжением сделки в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи. Прогнозы EIA указывают, что это повлияет на производство в течение следующего полугода, передаёт РБК.

Снижение ежегодного уровня добычи нефти в США произойдёт впервые с 2016 года. EIA прогнозирует, что тенденция проявится уже в мае — с 13,2 млн баррелей в сутки объём к декабрю сократится до 12,8 млн.

При этом в результате снижения цен на нефть, по оценке EIA, станет дешевле бензин. Ожидается, что в 2020 году он будет стоить $2,14 доллара за галлон (около 3,78 л) по сравнению с $2,60 в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит около 99,73 млн баррелей в сутки. При этом в ОПЕК полагают, что во втором полугодии её потребление будет выше, чем в первом.