Министерства энергетики России и Белорусии намерены провести очередную рабочую встречу, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
По его словам, переговоры запланированы на 23 сентября. Он уточнил, что до этого момента российская и белорусская стороны будут работать над вопросами, которые стоят в повестке дня, передаёт
Как писал News.ru, ранее генеральный директор «Гомельтранснефти Дружба» Олег Борисенко заявил, что белорусская сторона будет настаивать на внесении изменений в договор о поставке нефти из России.