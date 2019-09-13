https://static.news.ru/photo/75b440a8-d554-11e9-a45a-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерства энергетики России и Белорусии намерены провести очередную рабочую встречу, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, переговоры запланированы на 23 сентября. Он уточнил, что до этого момента российская и белорусская стороны будут работать над вопросами, которые стоят в повестке дня, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее генеральный директор «Гомельтранснефти Дружба» Олег Борисенко заявил, что белорусская сторона будет настаивать на внесении изменений в договор о поставке нефти из России.