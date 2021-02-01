Минэнерго РФ отказалось от проекта о дифференциации тарифа ФСК

Министерство энергетики РФ не намерено продолжать работу над законопроектом о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, законопроектом
Как заявил министр энергетики Николай Шульгинов, в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим изменений в экономике, а также возможности введения углеродного сбора в ЕС для продукции российских компаний стало важно пересмотреть инициативу.
При этом в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что к ним информация об отзыве законопроекта не поступала.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети завершили исследование, в рамках которого за 2020 год в РФ зафиксировали рекордные показатели роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Впервые за 19 лет показатели достигли минимальных значений 3,55% при годовой инфляции в 4,91%.