Минэнерго РФ отказалось от проекта о дифференциации тарифа ФСК

https://static.news.ru/photo/e9013bd0-a09f-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики РФ не намерено продолжать работу над законопроектом о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, законопроектом предполагалось увеличение тарифа для крупных промышленных компаний, напрямую подключённых к магистральным сетям. Оплата по тарифу должна была увеличиться на 50% за 7 лет. Предполагалось, что таким образом стоимость электроэнергии будет снижена для мелких предприятий и потребителей. Однако в Минэнерго подтвердили, что данная инициатива была отозвана.

Как заявил министр энергетики Николай Шульгинов, в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим изменений в экономике, а также возможности введения углеродного сбора в ЕС для продукции российских компаний стало важно пересмотреть инициативу.

При этом в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что к ним информация об отзыве законопроекта не поступала.

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